В Астраханской области проведут анализ состояния старинных зданий из-за частых пожаров

Всего в регионе зарегистрировано около 900 объектов культурного наследия регионального и федерального значения

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Астраханские власти в связи с участившимися пожарами проведут анализ состояния старинных зданий, являющихся объектами культурного наследия (ОКН) и преобладающих в застройке исторической части Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона по итогам оперативного совещания с участием губернатора области Игоря Бабушкина.

"В рамках федерального закона вышли новые правила о проведении реставрационных работ на ОКН. В соответствии с ними необходимо пересмотреть охранные обязательства на такие здания", - цитирует пресс-служба Бабушкина с уточнением, что глава региона поручил властям Астрахани скорректировать план мероприятий по пожарной безопасности и провести анализ аварийных ОКН на предмет их состояния и степени консервации.

По словам временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Виталия Буранова, основной версией следствия, выясняющего причины возгорания в двух нежилых зданиях по улицам Адмиралтейская, 52 и Куйбышева, 38, является поджог. "Важно, чтобы виновники пожаров были выявлены. Прошу оперативно информировать меня о ходе разбирательства дел. Мы должны точно выяснить, была это случайность или злонамеренная акция", - добавил Бабушкин.

Историческая часть Астрахани представляет собой застройку купеческими домами XIX - начала ХХ веков. Со ссылкой на прокуратуру региона сообщалось, что менее чем за месяц в Астрахани произошли пожары в трех зданиях, относящихся к ОКН регионального значения.

В регионе зарегистрировано около 900 объектов культурного наследия регионального и федерального значения. Областные власти планируют направить в рамках госпрограммы по развитию культуры в регионе до 2030 года 22,2 млрд рублей. Мероприятия также включают обеспечение сохранности объектов культурного наследия.