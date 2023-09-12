12 сентября, 17:57

Apple представила iPhone 15

CNBC/ Reuters
© CNBC/ Reuters

Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 мегапикселей и процессором A16 Bionic, который потребляет на 20% меньше энергии, чем его предшественник

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания Apple во вторник представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15.

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Новая линейка смартфонов будет включать в себя модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 мегапикселей и процессором A16 Bionic, который потребляет на 20% меньше энергии, чем его предшественник. Одного заряда батареи, утверждают в компании, будет хватать на весь день.

Помимо этого, рамки экрана станут тоньше, а на его поверхность будет наноситься специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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