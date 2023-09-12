На Ставрополье профессиональное обучение прошли более 9 тыс. человек за четыре года

В правительстве региона отметили, что самыми активными участниками программ переобучения являются люди старшего поколения

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. человек прошли профессиональное обучение на Ставрополье за четыре года по национальному проекту "Демография". Об этом сообщили журналистам в правительстве региона.

"За четыре года профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" прошли более 9 тыс. различных категорий ставропольцев. Из них 20%, освоив новую профессию, нашли для себя интересную работу и открыли собственное дело, 65% повысили квалификацию и сохранили свои рабочие места. В текущем году возможностями бесплатного обучения (переобучения) уже воспользовались более 2,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми активными участниками программ переобучения являются люди старшего поколения. Они осваивают такие профессии, как бухучет в коммерческих и бюджетных организациях, бизнес-планирование, поварское, пекарское и слесарное дело, логистику. На втором месте - женщины с маленькими детьми, которые получают новую профессию или повышают квалификацию, не отвлекаясь от воспитания малышей. Среди них самые популярные направления обучения - менеджер по работе с маркетплейсами, бухгалтерия, управление персоналом и кадровое делопроизводство.

"Среди других категорий граждан наиболее востребованными продолжают оставаться следующие направления: экспертиза и оценка недвижимости, деловой английский язык, кадровый менеджмент, дизайн интерьеров. Особенно активно ставропольцы стали выбирать программы обучения, которые еще несколько лет назад считались редкими: графический дизайн, разработка веб-предложений, эстетическая косметология, менеджер по туризму, флорист, онлайн-торговля и маркетплейсы, школа проектной деятельности", - сказано в пресс-релизе.

По информации правительства, профессиональное обучение отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" реализуется в стране с 2019 как мера господдержки граждан и обеспечения стабильности рынка труда. Цель - помочь повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

"Программы профессионального обучения сегодня очень востребованы. Государство не только помогает решить проблему трудоустройства, освоить более технологичные сферы, научиться работать с последними версиями программного обеспечения и оборудования, но и открывает новые возможности для самореализации", - отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, слова которой приводятся в сообщении.