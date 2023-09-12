Нейрохирурги Ставрополья удалили опухоль мозга у пациентки

По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, операция длилась пять часов

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Врачи на Ставрополье в течение пяти часов удаляли огромную опухоль мозга у пациентки, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"29-летняя пациентка поступила в больницу с нестерпимой головной болью. В течение двух месяцев она пыталась глушить ее болеутоляющими, но в итоге мучения возвращались с новой интенсивностью. На МРТ у пациентки выявили огромное образование правого полушария мозга. Опухоль размером 5х8х7 см уже вызвала отек и дислокацию мозга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нейрохирурги провели сложнейшую операцию. "Врачи сначала все рассчитали, проложили безопасный "маршрут" до опухоли, а потом ювелирно удалили с помощью нейромикроскопа. Всю без остатка, избежав повреждения прилежащих мозговых структур", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, операция длилась пять часов. В реанимации пациентка провела сутки, в течение нескольких часов пришла в сознание, и на следующий день ее перевели в общую палату. Ближе к обеду она встала на ноги и смогла сама себя обслуживать.

"Мы успешно провели сложнейшую операцию по удалению огромной опухоли мозга <...>. Ее (пациентки - прим. ТАСС) головная боль окончательно исчезла", - сказала главный врач ГКБ Пятигорска Инна Антонян, слова которой приводятся в сообщении.