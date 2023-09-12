В Калуге представят выставку об основоположнике изучения космических пространств Марове

Михаил Маров был ведущим специалистом в разработке и применении многолетней программы космических исследований в СССР, в изучении космического пространства, Луны и планет Солнечной системы

КАЛУГА, 12 сентября. /ТАСС/. Выставку в честь 90-летия академика Российской академии наук Михаила Марова, при участии которого проведены первые исследования Луны, Венеры и Марса, получившие мировое признание, представят в Государственном музее истории космонавтики в Калуге 19 сентября. Лауреат Ленинской и Государственной премий стал основоположником нового научного направления - механики космических и природных сред, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В музее в Калуге с 19 сентября откроется выставка "Я до сих пор учусь…", приуроченная к 90-летию Михаила Яковлевича Марова, - рассказала собеседница агентства. - Его учителем был Мстислав Всеволодович Келдыш, рядом с которым он проработал около 20 лет. Маров стоял у истоков космических исследований в нашей стране, он заложил новое научное направление - механику космических и природных сред, на основе которого проведено изучение сложных процессов в космическом пространстве, на планетах и малых телах Солнечной системы".

Маров был ведущим специалистом в разработке и применении многолетней программы космических исследований в СССР, в изучении космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Впервые в мире он получил прямые измерения параметров атмосферы Венеры, Марса на спускаемых посадочных аппаратах: узнал необычные свойства атмосферы Венеры (температура на поверхности почти 500 градусов Цельсия, давление - почти 100 атмосфер). Маров изучал динамику атмосферы Венеры, впервые провел измерения структуры и состава ее экзотических облаков из капелек серной кислоты. За открытие параметров атмосферы Венеры в 1970 году получил Ленинскую премию.

"На выставке будут представлены документы, фотографии, награды, предметы из личного архива академика. Кроме перечисленных открытий и заслуг академика, добавим, Михаил Яковлевич стоял у истоков нового научного направления в планетологии и физике космоса - планетной аэрономии", - добавили в пресс-службе.

Маров (род. 28 июля 1933 года) - советский и российский ученый в области механики и физики космоса, астрофизики и планетных исследований, математического моделирования космических и природных сред. Ученый руководит отделом планетных исследований и космохимии в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, читает лекции в МГУ им. Ломоносова, пишет книги. В работах Марова освещаются вопросы образования и ранней эволюции Луны и их связи с формированием Земли. В его исследованиях получили развитие фундаментальные концепции учения В. И. Вернадского о биосфере, биогеохимии и проблеме происхождения жизни, их вклад в развитие астробиологии и переосмысление на современной основе понятия "ноосфера".