В регионах России проведут дефиле с национальными карачаево-балкарскими костюмами

Зрителям покажут элементы танцев и обрядов с национальными мелодиями в живом исполнении, а также видеорядом, отражающим культуру и природу мест проживания карачаевцев и балкарцев

ЧЕРКЕССК, 12 сентября. /ТАСС/. Коллекция национальных костюмов карачаевцев и балкарцев "Аланский стиль" будет создана и показана на дефиле в регионах страны в рамках грантового проекта в 2024 году. Об этом ТАСС во вторник рассказала руководитель проекта Зарема Хапчаева.

"Проект нашей организации "Асмира" - "Аланский стиль: национальное Карачаево-Балкарское дефиле-шоу" получил поддержку Президентского Фонда культурных инициатив и представляет собой театрализованную демонстрацию костюмов", - рассказала она.

Зрителям покажут элементы танцев и обрядов с национальными мелодиями в живом исполнении, а также видеорядом, отражающим культуру и природу мест проживания карачаевцев и балкарцев. Всего будет организовано 10 показов в разных регионах России, в том числе Москве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае.

Кроме того, в рамках проекта пройдут пять выставок коллекции со специально разработанной экскурсионной программой. Также предусмотрены мастер-классы по созданию национального костюма для студентов творческих специальностей образовательных учреждений Карачаево-Черкесии. Реализация проекта запланирована до конца июня 2024 года.

"Сегодня Карачаево-Черкесия остается одним из тех регионов России, где национальный костюм по сей день является предметом народной гордости. Каждый народ силен своими традициями, и не секрет, что национальный костюм - это важная и интересная часть мировой культуры и истории, яркий элемент культуры народа и синтез разных видов декоративного творчества. Именно эти моменты и делают тему данного проекта актуальной сегодня", - отметила Хапчаева.