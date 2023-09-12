В Петербурге температура воздуха стала третьей среди самых высоких значений

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что средняя за сутки 12 сентября температура воздуха смогла превысить максимум 2012 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Воздух в Санкт-Петербурге 12 сентября прогрелся до +25,1 градуса, что стало третьим значением в ряде самых высоких значений для этого дня после 2012 года и 1972 года. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Экстремум сегодня не перекрыли, но максимальная температура воздуха достигла в центре города +25,1 градуса, став третьей в ряду самых высоких значений для 12 сентября после 2012 года (+25,5 градуса) и 1972 года (+25,4 градуса)", - написал специалист.

Колесов отметил, что средняя за сутки 12 сентября температура воздуха смогла превысить максимум 2012 года +19,2 градуса, достигнув +19,8. По информации синоптика, предстоящая ночь будет очень теплой, до +16. Он напомнил, что самая теплая ночь 13 сентября с температурой +15,2 была в 1969 году.