В Венеции введут "входной билет" для однодневного посещения города туристами

Его стоимость составит €5

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Венеции окончательно одобрили введение платного входа в Венецию для туристов, приезжающих на один день. Как сообщает агентство ANSA, городской совет одобрил это положение на фоне протестов и полемики по поводу такой меры.

Как уточняет агентство, вход можно будет забронировать онлайн, его стоимость составит €5. "Входной билет" не будет распространяться на приезжающих в островную часть Венеции на работу, а также "долгосрочных" туристов, которые останавливаются в местных отелях. С последних, как почти во всех городах Италии, взимается туристический налог, который рассчитывается в зависимости от уровня гостиницы за каждый день пребывания. Мера, направленная, по словам мэра Луиджи Бруньяро, на контроль и регулирование турпотока, начнет действовать весной следующего года на экспериментальной основе и на протяжении 30 дней наиболее "высокого сезона".

Идея такого сбора не нова, решение о "входном билете" уже принималось и ранее, но сроки его введения сдвигались. А затем с наступлением пандемии, когда туристический поток иссяк сам по себе, о "входном билете" забыли. Тогда все, напротив, жаловались на отсутствие туристов и трудности сектора, который является одним из ключевых для города.

В Венеции и раньше предпринимались попытки ограничивать или регулировать турпоток. Так, на непродолжительное время на период карнавала устанавливались турникеты. Противники мэра Венеции Луиджи Бруньяро обвиняют его в ошибочном подходе к проблеме "чрезмерного туризма". При этом отмечается, что Венеция "вымирает", потому что ее коренные жители покидают город, не находя стимулов для жизни и работы там. Многие однодневные туристы прибывают на круизных лайнерах, с которыми также давно пытаются бороться, поскольку Венецианская лагуна не приспособлена для приема крупногабаритных судов.

Помимо туристической привлекательности Венеция известна своим университетом Ка'Фоскари. Одним из сильнейших его факультетов считается архитектурный.