В девяти регионах России ожидается аномальное тепло

В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Архангельской области прогнозируется повышение температуры до 21 градуса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Теплая погода прогнозируется в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и нескольких других регионах в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительные аномалии, на 7 и более градусов выше нормы, прогнозируются в Архангельской области - тепло до плюс 20-21 градуса, в Ненецком автономном округе - до 19 градусов, в Карелии, Вологодской области - до 21-22 градусов, в Ленинградской области - до 22-24 градусов, в Псковской области - до 25 градусов, в Калининградской области - до 30 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, также теплая погода прогнозируется в Эвенкийском районе, где воздух будет прогреваться до плюс 20-22 градусов, и в Сахалинской области, где ожидается до плюс 23-26 градусов.