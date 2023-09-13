12 сентября, 22:34
Восточный экономический форум

Во Владивостоке в последний день ВЭФ ожидают ясную и жаркую погоду

По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый ветер

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Погода в последний день проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) будет теплой и малооблачной, умеренный до сильного ветер сменится к вечеру слабым, сообщает Приморский гидрометцентр.

Согласно сообщению на сайте Примгидромета, созданном в преддверии Восточного экономического форума, в среду во Владивостоке воздух прогреется до плюс 23 градусов. Осадков не ожидается, облачность будет небольшой. Ветер с утра ожидается северо-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня - слабый.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияПриморский крайВосточный экономический форум
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