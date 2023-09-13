Бывшая глава МИД Австрии рассказала, что мечтает поездить на "Ниве"

Карин Кнайсль также отметила, что летом 2023 года много ездила по России на автомобиле

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что мечтает сесть за руль автомобиля "Лада Нива". Об этом она рассказала ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Этим летом я очень много ездила за рулем [по России]. И, между прочим, я всегда хотела поездить на "Ладе Ниве". У меня от нее хорошие воспоминания от 90-х годов", - сказала Кнайсль.

Ранее Кнайсль рассказала ТАСС, что переедет жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), которым она руководит.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.