Эксперт высказал мнение о планах оформления новой набережной во Владивостоке

Набережная должна быть вписана в рельеф местности, считает директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Вячеслав Селезнев

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Новая набережная так называемого морского фасада Владивостока должна быть гармонично вписана в рельеф побережья, также для нее необходимо предусмотреть систему пропуска дождевых вод, чтобы избежать подтоплений во время сильных дождей. Такое мнение высказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Вячеслав Селезнев.

"Я бы выделил необходимость дополнительной архитектурной проработки для исключения взрывных и работ с горными породами, особо прочными, чтобы не менять природный рельеф набережной, а его красиво обыграть, построить необходимые сооружения, беседки, дополнительные лесенки. <...> Второе - это изменение уличной дорожной сети города, подтопления, которые возникают в городе при сильных дождях и решение этой ситуации. Потоки скатываются, там есть довольно узкие точки, поэтому при строительстве набережной придется, скорее всего, дополнительно искусственно обыгрывать систему пропуска воды, но лучше это делать не пропускными трубами, а какими-то арками, описанием рельефа", - сказал собеседник, уточнив, что это будет более эффективно и красиво.

Селезнев отметил, что такие приемы известны архитекторам. Так, для пропуска дождевой воды могут быть обустроены не некрасивые трубы, а специальные арочные мосты, которые в Санкт-Петербурге украшают фигурки львов. Во Владивостоке вместо них сооружения могли бы украсить фигуры тигров или леопардов, предположил собеседник. В случае дождей вода протекает под такими мостами, а транспорт движется по этим сооружениям.

Кроме того, считает Селезнев, набережная должна быть гармонично и эффективно соединена с существующей сетью улиц и дорог. "На сегодняшний день во Владивостоке, в команде губернатора есть сильные проектные команды, которым такая задача по зубам. Базовые проблемы, с которыми можно встретится, я бы не назвал серьезными сложностями, с точки зрения проектирования это то техническое здание, с которым встречается проектировщик, и оно решаемое", - подытожил собеседник.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел в понедельник президент России Владимир Путин, сообщил о планах оформления так называемого морского фасада вдоль Амурского залива во Владивостоке и создания набережной длиной не менее 10 км.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.