На курортах Черного моря стартовал бархатный сезон

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни температура воды и воздуха на побережье составит около плюс 25 градусов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Температура воды и воздуха на Черноморском побережье будет составлять около плюс 25 градусов в ближайшие дни. Это означает, что бархатный сезон стартовал, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Черноморском побережье наступил бархатный сезон. Температура воздуха там около 25 градусов, а воды - 24-25 градусов. Это замечательно, особенно для тех, кто не питает особых чувств к жаркой погоде", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни хорошая погода ожидается на курортах в Калининградской области. Температура воды в Балтийском море будет около плюс 20 градусов, а воздуха - около плюс 30 градусов.