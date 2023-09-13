В Приморье планируют открыть технопарк

Соглашение о его создании подписали региональные власти, Дальневосточный федеральный университет и Инновационный научно-технологический центр "Русский"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Русский" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ) подписал соглашение о создании технопарка, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на базе которого реализуются оба проекта.

"На форуме подписано трехстороннее соглашения между ДВФУ, ИНТЦ и правительством Приморского края о создании Инновационно-производственного центра (технопарка), где разместятся первые производственные площадки. Отмечу, что в технопарке начнут работу студенческие конструкторские бюро. У каждой компании будет своя группа студентов, которые смогут обучаться у практиков из реального сектора экономики, а также выполнять задачи в области инженерии, биотехнологий и биомедицины", - сообщил ТАСС ректор ДВФУ Борис Коробец.

Генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова добавила, что на форуме будет представлен проект застройки центра.

"Также на ВЭФ мы презентуем более 30 проектов, над которыми активно работают ДВФУ и ИНТЦ совместно с коллегами из ТГМУ, МГУ Невельского, институтами ДВО РАН, а также инновационными компаниями Приморья. С проектами можно ознакомиться в зоне "Наука" павильона Приморского края на "Улицах Дальнего Востока". А тематика разработок охватит ключевые научные сферы нашего макрорегиона - морская инженерия, биотехнологии, биомедицина, новые материалы и информационные технологии", - рассказала Елена Харисова.

Она пояснила, что на форуме презентованы готовые продукты и их прототипы, большинство из которых уже применяются в промышленности, а также будут дорабатываться в рамках ИНТЦ для реального сектора экономики. "Мы рассчитываем, что презентация проектов на ВЭФ позволит получить поддержку, а затем и возможность внедрения на предприятия реального сектора экономики", - отметила Харисова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.