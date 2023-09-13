13 сентября, 03:01

В США мошеннические выплаты из-за безработицы в пандемию могли достигать $135 млрд

Это 15% от общей суммы выплаченных пособий с 2020 по 2023 годы, сообщили в Главном контрольном управлении Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Главное контрольное управление США (GAO) выяснило, что выплаты по страховкам по безработице, оформленные мошенническим путем во время пандемии коронавируса, достигали $135 млрд.

"GAO полагает, что объем мошенничества по программам страхования по безработице в период пандемии COVID-19 составляет от $100 млрд до $135 млрд. Это равно 11% или 15% соответственно от общей суммы выплат по безработице в период пандемии", - говорится в опубликованном во вторник докладе управления.

Ведомство пояснило, что его подсчеты охватывают период с апреля 2020 года по май 2023 года. При этом в GAO признали, что точный масштаб мошенничества в этом сегменте страхования за это время, "вероятно, никогда не будет установлен точно". 

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