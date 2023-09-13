Для жителей Свердловской области в 2023 году проведут порядка 100 тыс. телеконсультаций

В регионе ожидают, что наиболее популярными направлениями обращений будут онкология, эндокринология, неврология и гинекология

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Врачи Свердловской области планируют провести порядка 100 тыс. телемедицинских консультаций в 2023 году. Самыми востребованными направлениями консультаций станут онкологические, эндокринологические, неврологические, гинекологические, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Оказание медицинской помощи населению с применением телемедицинских технологий прочно и неотъемлемо вошло в работу здравоохранения Свердловской области, так за 2022 год проведено 136 923 телемедицинских консультаций, в 2021 году проведено - 70 791. Прогноз на 2023 год - порядка 100 тыс. телемедицинских консультаций. Самые востребованные нозологии при проведении телеконсультаций - это онкология, акушерство и гинекология, эндокринология, неврология", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время телемедицинские технологии широко используются в регионе и включают более 40 нозологий, среди которых акушерство и гинекология, аллергология-иммунология, гастроэнтерология, инфекционные болезни, кардиология, лучевая диагностика, неврология, нейрохирургия, онкология, травматология, хирургия.

По данным ведомства, Свердловская область имеет одни из лучших показателей в стране по обеспеченности телемедицинским оборудованием: 694 видеотерминала на 588 территориально выделенных площадках учреждений здравоохранения региона.