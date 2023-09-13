Больше половины россиян с дипломом о высшем образовании считают, что он помог им в карьере

Только каждый десятый опрошенный сервисом "Работа.ру" заявили, что диплом совсем не важен для работы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство (67%) россиян, которые имеют диплом о высшем образовании, считают, что он помог им построить карьеру. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в сентябре 2023 года, в нем приняли участие более 3 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

"У большинства респондентов (68%) есть диплом о высшем образовании. 67% из них отмечают, что диплом помог им в карьере. 34% опрошенных россиян считают, что высшее образование очень важно для успешной карьеры (на 5 баллов из 5). 27% россиян отметили важность на 3 балла, а 22% на 4 из 5", - говорится в результатах исследования.

Также 10% респондентов указали, что диплом совсем не важен для работы (1 балл), а 6% поставили 2 балла из 5.

Как выяснили аналитики, 56% из тех, кто отмечает пользу высшего образования, уверены, что диплом дает преимущества при трудоустройстве. 47% в плюсах высшего образования указали, что оно дает навык учиться и искать информацию, 46% - знания и умения по профессии, 37% - развивает навык работы с большим объемом информации, 26% - учит ставить цели и достигать их, 25% - развивает навык договариваться и коммуницировать с людьми.

Среди тех, кто считает, что образование не важно для карьеры, 65% уверены, что практические навыки можно получить только на работе, а 58% - что университетские знания никак не связаны с реальной жизнью. Низкое качество образования подчеркивают 33% респондентов, еще столько же думают, что работодатели не смотрят на наличие диплома. Устаревшие программы в вузе указали 24% опрошенных.