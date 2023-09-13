Мэр Владивостока заявил, что развитие города требует все больше школ

Часть из них уже строится, отметил Константин Шестаков

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство нового жилья во Владивостоке требует все большего количества социальной инфраструктуры, в частности школ, сказал ТАСС в беседе на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава города Константин Шестаков. Часть школ уже строится, часть - проектируется.

"Нам нужно успевать за той инфраструктурой, за тем количеством жилья, что строится во Владивостоке. Сейчас в активной фазе стройка школы в новом микрорайоне Патрокл, началась стройка школы в другом новом микрорайоне города - Снеговая Падь. Первое соглашение концессионное мы подписали по строительству школы в районе улицы Майора Филиппова, это микрорайон Изумрудный", - сказал Шестаков.

По его словам, уже сейчас в некоторых существующих школах нагрузка по числу детей вдвое превышает технический паспорт этих школ. Поэтому в ближайшей перспективе таких учреждений понадобится еще больше.

"Здесь же мы подписали протокол о намерениях по строительству еще нескольких школ. Это школа на территории микрорайона Зеленый угол. Это тоже важный, большой, развивающийся микрорайон. То же самое по школе на территории Лесного квартала и на острое Русском, где большой проект реализует "Дом.РФ", - пояснил мэр.

Как ранее сообщил ТАСС заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин, объем жилья, которое возводят на Дальнем Востоке, вырос в 2,3 раза с момента запуска "Дальневосточной ипотеки". Приморский край лидирует среди регионов Дальневосточного федерального округа по строительству жилья.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.