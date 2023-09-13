Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей, разрабатывающей спутники

О своем увлечении она рассказала президенту РФ 1 сентября, когда он проводил открытый урок "Разговор о важном"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал программу на космодроме Восточный со встречи с девочкой, которая недавно рассказывала ему о своем увлечении космосом и, в частности, разработкой спутников.

Такой диалог у них состоялся 1 сентября, когда глава государства проводил открытый урок "Разговор о важном". На встрече присутствовали 30 школьников, которые победили в международных олимпиадах и конкурсах или в целом добились выдающихся успехов в учебе. Среди них была и девятиклассница Маша Андреева из Ростова-на-Дону.

Школьница тогда рассказала президенту, что уже три года занимается спутникостроением и даже является для других ребят "наставником в космической сфере" - например, разрабатывает и проводит уроки на тему космоса. По словам Маши, недавно был запущен первый донской спутник, который она разработала вместе со своей командой.

Помимо этого девочка обратилась к главе государства с просьбой. Она посетовала, что профильные "космические классы" могут быть открыты не везде, и попросила организовать на предприятиях Роскосмоса в разных городах России "небольшую программу для ребят, <...> куда бы они могли приехать, познакомиться с историей космоса, узнать, что это доступно, что это научно-познавательно". По мнению Маши, в таком проекте детям могли бы рассказывать и о том, как начать свой путь в космической сфере. К примеру, в каких конкурсах можно принять участие.

Путин оценил эту идею как очень хорошую и обещал обсудить ее с руководством Роскосмоса. А на память президент по просьбе девочки подписал спутник, с которого началась ее "космическая история".