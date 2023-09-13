Слуцкий направил в кабмин законопроект о расширении мер соцподдержки для доноров крови

Предлагается предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск и внеочередную бесплатную медпомощь сдавшим кровь не менее 20 раз

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект, расширяющий меры социальной поддержки для доноров, сдавших кровь не менее 20 раз.

Поправки предусматриваются в закон "О донорстве крови и ее компонентов". Так, предлагается предоставлять такие меры соцподдержки, как ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для донора время года и внеочередная бесплатная медпомощь тем донорам, которые сдадут половину от минимального базового норматива, то есть начиная от 20 и более донаций крови и (или) ее компонентов. На сегодняшний день на такие меры поддержки могут претендовать только те доноры, выполнившие норматив в количестве 40 и более донаций.

Также разработчики предлагают вернуть для почетных доноров России право бесплатного проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения и компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг. Инициатива включает дополнительные меры поддержки. В их числе возможность прохождения почетными донорами бесплатной углубленной диспансеризации в первоочередном порядке, а также право бесплатного пользования платными парковками транспортных средств.

По мнению авторов проекта, предлагаемые меры позволят повысить престиж донорства и его социальную значимость, а также заинтересованность населения в безвозмездном донорстве и вовлеченность граждан в добровольное донорство на регулярной основе.