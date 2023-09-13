Эксперт считает, что в РФ надо создать рейтинг ответственных недропользовователей Арктики

Заместитель директора по работе с резидентами "КРДВ Чукотка" Максим Кондаков считает, что это в том числе поможет местному населению знать, кто помогает коренным народам Севера

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральный рейтинг ответственных недропользователей в арктической зоне необходимо создать в России. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил заместитель директора по работе с резидентами "КРДВ Чукотка" Максим Кондаков.

"Было бы хорошо создать общероссийский рейтинг ответственных недропользовователей, чтобы по нему было видно: вот этот резидент в арктической зоне работает ответственно, помогает коренным народам Севера, бережно относится к местной культуре и так далее", - отметил он.

По словам эксперта, такой общий рейтинг помог бы и местному населению. "Люди на местах мало информированы о том, кто им и как помогает. К ним приходит недропользователь и они говорят: "Пришли, опять все раскапывают". Когда начинаешь объяснять, что у предприятия есть соглашение с ассоциацией [коренных народов Севера], и вообще вот у тебя снегоход от них, отношение меняется", - отметил Кондаков.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.