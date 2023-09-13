Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что подать заявку на участие могут студенты из всех стран

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Представители 176 стран заявились на участие во Всемирном фестивале молодежи, сообщила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Всемирный фестиваль молодежи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона" заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

"Тот список стран, который уже сейчас:176 стран представители заявились", - сказала Петрова.

Она уточнила, что заявляться на участие могут студенты из всех стран.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Он состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.