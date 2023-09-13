Минобрнауки: российские вузы поддерживают патриотическое воспитание студентов после школы

Проекты и инициативы готовят неравнодушных выпускников с проактивной позицией

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские вузы продолжают и развивают проекты, которые помогают поддерживать патриотическое воспитание студентов, полученное ими в школе. Об этом рассказала ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"Система патриотического воспитания передается через продолжение проектов, инициатив. Например, учебные курсы "Основы российской государственности", "Обучение служением", через них мы усиливаем знания, которые уже получены в школе. Ассоциация патриотических клубов "Я горжусь", "Мывместе" и организационная структура - проректоры по молодежной и воспитательной политике, в школах мы имеем советников по воспитанию, - это каркас, который позволяет нам реализовывать инициативы, в основе которых лежат наши духовно-нравственные ценности. Мы их фиксируем, закрепляем, показываем нашему студенту и делаем из него выпускника, который неравнодушен, который понимает свою роль, значимость, мы усиливаем у него проактивную позицию, с которой он уже приходит", - рассказала собеседница агентства.

Замминистра также отметила, что работа со студентами основывается на принципах открытости и честного диалога.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.