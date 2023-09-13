В Бурятии завершили программу авиачартеров на восточный берег Байкала

Это связано с отменой субсидии

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Туристы не смогут больше воспользоваться программой чартерных рейсов в Бурятию, чартеры на восточный берег Байкала отменили. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"Чартеры у нас завершены, это решение Минэкономразвития [РФ], субсидии с этого года отменены. Но турагентство Fun&Sun летнюю программу отлетал, несмотря на отмену субсидии. Загрузка была успешная, 100-процентная", - сказал Доржиев.

Он отметил, что в настоящее время приоритет в господдержке отдается созданию инфраструктуры, строительству новых мест размещения, модульных отелей.

В 2020 году Бурятия стала пилотным регионом, где при поддержке существовавшего тогда Ростуризма, федерального туроператора "TUI Россия" и "Уральских авиалиний" стартовала чартерная программа на Байкал. Регион принял первые внутренние чартеры. По итогам 2022 года по чартерной программе Бурятию посетили около 2,5 тыс. туристов: в зимний сезон - около 1 тыс., в летний сезон - около 1,5 тыс. человек.

В 2023 году также состоялись зимняя и летняя программы, путешественники из разных российских городов посещали не только озеро Байкал, но и заповедные территории, центр российского буддизма - Иволгинский дацан, деревни, где живут потомки старообрядцев, а летом 2023 года в проект вошла и поездка в соседнюю Монголию.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.