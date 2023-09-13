Минобрнауки и РАН запускают новую систему госзаданий для науки с 2025 года

Проект нацелен на то, чтобы сделать "содержание инструмента более соответствующим его названию", сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с Российской академией наук запускают с января 2025 года пилотный проект новой системы формирования государственных заданий для академической и университетской науки. Об этом сообщил в среду на VIII Восточном экономическом форуме заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

"Мы собираем потребности со стороны крупнейших компаний, лидеров. Делаем это с помощью наших заместителей министров по технологическому развитию <...>. Они выступают своего рода агрегаторами, которые помогают нам собрать этот запрос консолидированный. Под этот запрос мы вместе с Академией наук подбираем наиболее эффективные, квалифицированные коллективы, которые могут быть как в университетах, так и в научных организациях. И им предлагаем уже скорректировать госзадание", - рассказал Секиринский ТАСС.

Как напомнил замминистра, сегодня инструмент госзадания фактически формируется "снизу вверх: каждый завлаб сам себе тему, условно говоря, придумывает". Пилотный проект призван, по словам Секиринского, "сделать содержание инструмента более соответствующим его названию", поскольку "госзадание предполагает именно задание".

Новая система госзаданий начнет действовать не для всех научных отраслей, а сначала для тех направлений, которые имеют наибольшее прикладное значение. В этом ряду замминистра выделил малотоннажную и микротоннажную химию, фармацевтику, технологии для развития Арктики, заметив, что тематика будет сформирована в этом году.

"Хуже всего начинать сплошняком. Вдруг что-то не получится, цена ошибки слишком велика. Мы все-таки с пилота начнем. И потом, к историкам и филологам это вряд ли применимо. Или применимо, но это надо обсуждать дополнительно", - отметил Секиринский.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.