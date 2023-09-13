Россияне назвали необходимый уровень нагрузки на школьников

Почти четверть участников опроса Rambler&Co полагают, что школьникам нужно оставлять как можно больше свободного времени, а три четверти считают, что ребенок должен быть при деле круглосуточно

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Только 27% россиян считают, что школьникам нужно оставлять как можно больше свободного времени. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 8 сентября 2023 года, охват составил 149 233 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

"27% считают, что нужно оставлять как можно больше свободного времени на отдых, так как потрудиться в жизни школьники еще успеют", - сказано в исследовании.

А 73% считают, что ребенок должен быть круглосуточно при деле. Из тех, кто считает, что школьникам нужно давать больше свободного времени, 34% респондентов отмечают, что важно учитывать мнение ребенка, а он чаще всего не хочет себя нагружать, 28% опрошенных считают, что важнее самим проводить больше времени с детьми, 20% россиян считают, что интересы школьников быстро меняются, поэтому все охватывать невозможно, и 18% думают, что детство - время развлечений, а не труда. Из тех, кто считает, что школьникам необходима круглосуточная занятость, 47% думают, что при множестве занятий ребенок лучше поймет, чего хочет от жизни, 20% респондентов утверждают, что так школьник получит больше важных навыков, 14% опрошенных отмечают, что таким образом пытаются оградить детей от интернета и гаджетов, 10% считают, что ограждают от плохих компаний, и 9% уверены, что в этом возрасте человек лучше всего обучается, поэтому не хотят упустить время.

"Набор самых востребованных направлений внешкольного образования детей у всех одинаковый: спорт (40%), творчество (27%), математика и IT (13%), рукоделие (8%), языки и литература (6%), экономика и финансы (4%), химия и биология (2%)", - отмечается в исследовании.

Согласно данным опроса, 83% родителей чаще всего записывают ребенка на дополнительные занятия офлайн, и только 17% пользуются электронной записью.