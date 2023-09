GMF выяснил отношение в США и Европе к идее оплатить восстановление Украины

Социологи опросили жителей Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Швеции и Франции

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Треть немцев выступает против предоставления Украине финансовой помощи для восстановления страны по завершении конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Германским фондом Маршалла Соединенных штатов (The German Marshall Fund of the United States, GMF).

Так, 34% участников опроса из Германии высказались против обеспечения Киеву финансовой поддержки для поствоенной реконструкции, за оказание такой помощи проголосовали 57% германских респондентов. Из жителей 14 стран, принявших участие в опросе, наибольшая доля тех, кто не хотел бы выделять бывшей советской республике средства на восстановление, была зафиксирована также в Румынии (34%), Франции (29%) и США (28%). Больше всего поддерживают реконструкцию Украины в Португалии (86%), Литве (79%) и в Швеции (75%).

В ходе исследования по трансатлантическим трендам для GMF социологи исследовательского центра Kantar Public опросили жителей Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Швеции и Франции. В каждой из стран были опрошены по меньшей мере 1 500 человек в возрасте от 18 лет. Опросы проводились в период с 15 по 27 июня 2023 года.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок проинформировала 11 сентября, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году.

Ранее в ООН сообщали, что стоимость восстановления Украины оценивается в $411 млрд.