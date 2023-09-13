Сальдо рассказал о нехватке педагогов в Херсонской области

Проблема стала менее острой, отметил врио губернатора региона

ГЕНИЧЕСК, 13 сентября. /ТАСС/. Нехватка учителей в Херсонской области стала менее острой по сравнению с прошлым учебным годом. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

"В конце учебного года мы ощущали острую нехватку. Сейчас, за лето, она есть, нехватка, но уже не острая. Она уже вселяет оптимизм, педагогических работников сейчас стало больше, и качество их улучшается, потому что они тоже проходят переподготовку, обучаются, - сказал он. - Всех ждем с радостью. Конечно, в первую очередь нужны историки, преподаватели точных наук. Все нужны, и всем найдется место для работы и строительства нашего будущего".

Сальдо также отметил, что учебники привозят в достаточном количестве. "Сам министр просвещения Сергей Кравцов часто бывает, даже педсовет провел перед началом учебного года именно у нас - в Херсонской области и в Запорожской области. Плюс опять же "Единая Россия" много книг завозит, учебников в школьные библиотеки и в другие публичные библиотеки, чтобы там это было восполнено, что за эти 25 лет было уничтожено", - добавил он.

Сальдо уточнил, что в регионе с 1 сентября начали работать 98 школ разного профиля и более 100 дошкольных учебных заведений. Как уточнили в Минобразования региона, 90 школ - в очном формате. В 15-километровой зоне от линии соприкосновения очные занятия пока не планируются из соображений безопасности. В первый класс пошли около 1,5 тыс. детей, 1 122 человека обучаются в выпускных классах. Всего в Херсонской области более 17 тыс. учеников общеобразовательных учреждений.