В США сотрудник Минэнергетики заблокировал зарядную станцию для авто чиновника

Как сообщает NYP, он преградил доступ личным транспортом, чтобы глава ведомства Дженнифер Грэнхолм смогла зарядить свой автомобиль без очереди

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Местные жители в штате Джорджия вызвали полицию после того, как сотрудник Минэнергетики заблокировал зарядную станцию для электромобилей своей машиной, чтобы глава ведомства Дженнифер Грэнхолм смогла зарядить свой транспорт без очереди. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, событие произошло во время четырехдневной поездки, которую организовала Грэнхолм, чтобы продемонстрировать эффективность электромобилей. Как отмечает газета, в одном из городов сотрудник министра использовала обычный автомобиль, чтобы заблокировать станцию, пока чиновник администрации президента США Джо Байдена была еще в пути.

"Есть и другие люди, которые ждут зарядки, и они все еще здесь, и это не электромобиль. И на знаке написано <...> здесь нельзя парковаться, если не заряжаешься", - приводит издание слова очевидцев. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, уточняет газета.

Ранее Минэнерго США информировал, что администрация Байдена выделит $15,5 млрд на переоборудование заводов с целью наращивания в стране выпуска электромобилей. Президент, в частности, выступал за создание в США более 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта.