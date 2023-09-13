Собянин: монтаж моста между островом Балчуг и Парком Горького начнется 13 сентября

Масса пролетного строения составляет 235 тонн

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новый мост свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном" в Москве, работы по монтажу начнутся в среду. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вчера в центр Москвы доставили уникальную конструкцию - 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". <...> Сегодня специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что пролетное строение массой 235 тонн собрали в районе города Лыткарино Московской области и на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг.

"В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут", - подчеркнул он.