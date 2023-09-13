В Москве более 1,2 млн пассажиров метро получили помощь от Центра обеспечения мобильности

Инспекторы ЦОМП сопровождают группы школьников, пассажиров с нарушением слуха и зрения, функций опорно-двигательного аппарата, многодетные семьи и пожилых людей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в московском метрополитене с момента его создания в 2013 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала 2023 года сотрудники сопроводили более 45 тыс. пассажиров, в числе которых более 25 тыс. незрячих и слабовидящих. Всего с 2013 года более 1,2 млн человек получили дополнительную помощь в метро - столько людей воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров", - приводятся слова главы департамента Максима Ликсутова.

Он отметил, что инспекторы ЦОМП сопровождают в метро группы школьников, пассажиров с нарушением слуха и зрения, функций опорно-двигательного аппарата, многодетные семьи и пожилых людей. Заказать сопровождение сотрудников центра можно на сайте московского метро, время работы службы - с 05:30 до 01:00.