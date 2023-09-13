СМИ: Чехия не будет экстрадировать уклонистов на Украину

Однако пресс-секретарь министерства юстиции Владимир Ржепка заявил,что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Чехия не будет выдавать Украине находящихся на ее территории граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

"Чехия не будет осуществлять экстрадицию на Украину [находящихся на ее территории] мужчин [граждан этой страны], уклоняющихся от службы в ВСУ", - отмечается в сообщении. Такой подход, как пояснил портал, связан с проистекающей из закрепленной в международных соглашениях обязанности для республики исключить высылку европейскими государствами иностранных граждан за уклонение от военной службы, дезертирство из армии или неподчинение приказам командования.

Между тем экстрадицию уклонистов на Украину могут осуществить, согласно порталу, в индивидуальном порядке, если будет установлено, что они совершили преступление в гражданской сфере - это, например, подделка документов от освобождения от военной службы или приобретение за взятку "белого билета". Пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка подтвердил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Петр Малы сообщил порталу в свою очередь, что ведомство на данный момент не получило обращение компетентных органов Украины, касающееся находящихся в Чехии граждан этой страны призывного возраста и уклоняющихся от службы в ВСУ. По данной причине, по его словам, они не могут быть экстрадированы на родину.

В Чехии, согласно порталу, находятся менее 90 тыс. украинцев, которые "теоретически могли бы служить в армии". Чешские СМИ ранее проинформировали, что в республике пребывают около 360 тыс. украинских беженцев, примерно 80% из которых составляют женщины и дети.