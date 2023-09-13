Члена Конгресса США удалили из театра за недостойное поведение

Лорен Боберт обвинили в курении электронных сигарет в зале, а также пении и видеосъемке актеров

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Члена Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт (республиканка, от штата Колорадо) попросили покинуть зрительный зал во время показа мюзикла "Битлджус" в Денвере из-за недостойного поведения. Об этом сообщила газета The Denver Post.

По ее данным, политика обвинили в курении электронных сигарет в зале, пении во время представления, ведении съемки актеров. Указывается, что Боберт сначала получила предупреждение во время антракта из-за жалоб других зрителей. Издание отмечает, что в сообщении театра об инциденте ее имя не упоминается, а представители республиканки, хотя и подтвердили сам факт того, что она покинула театр во время представления, отрицают подобные действия с ее стороны. По их информации, политик действительно снимала на телефон во время представления, так как не знала о запрете на подобные действия. Издание сообщает как минимум еще о четырех инцидентах, участницей которых была ранее республиканка.

Лорен Боберт стала членом Палаты представителей Конгресса в 2021 году. Она известна благодаря своей активной позиции в продвижении прав по ношению оружия. Кроме того, Боберт дважды ставила в Конгрессе вопрос об импичменте президента США Джо Байдена.