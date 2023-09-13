В Москве начался прием заявок на соискание экологических премий правительства столицы

Принять участие в конкурсах могут представители бизнеса, корпораций, промышленных предприятий и экологических организаций

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы пройдет с 13 сентября по 12 ноября. Принять участие в конкурсах могут представители бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Стартует прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Он продлится до 12 ноября. Принять участие в конкурсах могут представители московского бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций", - говорится в сообщении.

Поясняется, что ежегодно столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит два конкурса: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.

"Чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии. Они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации. О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя. Надеемся и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата", - привели в тексте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.