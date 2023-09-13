Путешественники из РФ, чей катамаран потопили акулы, открыли сбор на новое судно

Они планируют продолжить кругосветную экспедицию

ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские путешественники, чей катамаран потерпел крушение из-за нападений акул, собирают средства на новое судно, чтобы продолжить кругосветную экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", организованную Томским отделением Русского географического общества (РГО). Об этом сообщили на официальных страницах экспедиции.

"7 сентября 2023 года мореплаватели доставлены в Брисбен, и сейчас они находятся в тяжелой ситуации: утрачено судно, нет оборудования, средств. Для продолжения кругосветной экспедиции команде спортивно-образовательного проекта нужна помощь", - говорится в сообщении.

Станислав Березкин (Новосибирск) и Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой РГО, 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль.

За время своего пути они потерпели два крушения. Первое произошло 28 февраля 2023 года - путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали другое, но при этом похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран. Новое судно безвозмездно предоставила компания Tion. Второе крушение произошло 6 сентября из-за нападения акул. Путешественники не пострадали, однако судно потонуло.