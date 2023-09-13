13 сентября, 07:08

Рядом со станцией метро "Авиамоторная" в Москве появится новый городской вокзал

В проект планировки станции "Авиамоторная" также заложена реконструкция прилегающих к станции улиц

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Станция третьего Московского центрального диаметра "Авиамоторная" будет реконструирована в соответствии с новыми стандартами столичных городских вокзалов. Помимо здания вокзала, в проекте предусмотрено создание внеурочных пешеходных переходов через железную дорогу, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Станция МЦД-3 "Авиамоторная" будет реконструирована в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. <…> В проект планировки заложена реконструкция прилегающих к станции улиц", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, помимо здания вокзала, в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Саму станцию перенесут ближе к метро для обеспечения кратчайшей пересадки. Общая площадь всех объектов составит более 12,5 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках реконструкции прилегающих станций работы пройдут на 2,5 км, в которые входят проспект Буденного, проезд Ивана Паристого и другие. Предусмотрено обустройство новых пешеходных улиц, организация парковок для велосипедов, обновление остановок наземного транспорта.

"В планах заложена реконструкция существующего пешеходного моста через железнодорожные пути, который связывает улицу Буракова и проезд Энтузиастов. А также строительство нового пешеходного моста, который свяжет Ионинскую и Золотую улицы. Благодаря им у местных жителей появятся комфортные подходы к станции МЦД-3 "Сортировочная" и новые пешеходные связи между районами Соколиная Гора и Лефортово", - привели в пресс-службе слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской. 

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