Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию дня освобождения Ленинграда от блокады

В рамках празднования пройдут более 130 мероприятий

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Согласно распоряжению, в рамках празднования пройдут более 130 мероприятий, сообщается на сайте правительства.

"Более 130 основных мероприятий пройдут в 2024 году в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Главные памятные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 27 января 2024 года. В городе будут организованы церемонии возложения венков к мемориальным комплексам и местам захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, откроются тематические выставки и экспозиции, пройдут концерты и театральные постановки, посвященные памятной дате. В музеях и библиотеках запланировано множество выставок, научных и просветительских инициатив, они будут проходить в течение всего года. Кроме того, пройдет Всероссийский открытый урок и Всероссийский конкурс сочинений, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда.

Также гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" в декабре 2023 года - январе 2024 года будут предоставлены единовременные выплаты из федерального бюджета. Почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" будут вручены инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Им будет оказана социальная помощь, в том числе в рамках системы долговременного ухода, в благоустройстве придомовых и домовых территорий и в ремонте жилья.

Отмечается, что мероприятия будут финансироваться за счет средств федерального и региональных бюджетов и внебюджетных источников.

Разработать и утвердить план мероприятий правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета "Победа", прошедшего 15 ноября 2022 года.