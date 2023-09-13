Ночь на 13 сентября в Петербурге стала самой теплой для этого дня

По прогнозу, день также может стать самым теплым в городе за все время наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Ночь 13 сентября в Санкт-Петербурге установила новый рекорд как самая теплая для этого дня за все время наблюдений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Как и планировалось, день начинаем с рекорда. Ночная температура воздуха в Санкт-Петербурге [составляет] +16,1 градуса. Это самая теплая ночь в городе 13 сентября за весь ряд наблюдений, так как предыдущий экстремум почти на градус ниже (+15,2 градуса было в 1969 году)", - написал синоптик.

При этом, отметил он, в Петербурге ожидается еще один рекорд - "самый теплый день сегодня должен быть". "Перекроем и среднесуточную температуру воздуха (+18,5 градуса было в 1969 году), и максимальную дневную температуру", - добавил Колесов.

Днем 13 сентября в Санкт-Петербурге температура воздуха, как ожидается, превысит +24 градуса. "Действующий экстремум температуры невысокий, всего +23,7 градуса было в 1998 году. Так что ждем новых температурных рекордов, пока они очень приятные", - пояснил синоптик.