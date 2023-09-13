Эстония запретила въезд машин с регистрацией в РФ с 13 сентября

Выезд таких транспортных средств на территорию России через Эстонию по-прежнему разрешен

ВИЛЬНЮС, 13 сентября. /ТАСС/. Эстония запрещает въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию с 10 часов утра (совпадает с мск) 13 сентября из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.

"Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций", - отметил глава МВД прибалтийского государства. Как отмечается в сообщении, запрет на въезд действует вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ через Эстонию по-прежнему разрешен. В случае прибытия на пункт пограничного контроля на въезде в прибалтийскую республику из России владельцам авто с регистрационными знаками РФ предложат развернуться или же продолжить путешествие пешком.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.