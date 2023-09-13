СК РФ расследует факт осквернения танка-памятника в Молдавии

В ведомстве сообщили, что вандалы осквернили Т-34 в городе Корнешты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России проведет расследование по факту осквернения вандалами памятника в Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Вандалы осквернили танк-памятник Т-34 в молдавском городе Корнешты. Постамент облили краской и нанесли оскорбительные надписи. В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан.