Автопробег к 100-летию Зои Космодемьянской соединит места торжеств в Тамбовской области

В сквере возле ее памятника открыли выставку, посвященную Героям Советского Союза

ТАСС, 13 сентября. Автопробег, в котором участвует 100 машин в честь 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской - первой женщины, получившей посмертно звание Героя Советского Союза, объединит памятные места в Тамбовской области, в том числе, село Осино-Гай, в котором родилась разведчица-диверсантка. Также пройдут митинги, концерты, показ фильма в ее честь, сообщает в Telegram-канале глава региона Максим Егоров.

"В Тамбовской области мы подготовили большое количество мероприятий в память о прославленной землячке. Часть из них пройдет в областном центре, часть - на родине Зои Космодемьянской в селе Осино-Гай. Автопробег соединит два основных места проведения памятных торжеств. Пришло много заявок от тех, кто хочет присоединиться к автопробегу, и мы приняли решение организовать большую колонну из 100 машин - по количеству лет со дня рождения Зои Космодемьянской", - написал он.

Егоров отметил, что на Тамбовщине память о Космодемьянской чтят особенно. В 2023 году в регионе проходит множество мероприятий: митинг, автопробег, гашение марки, молодежные патриотические акции, уроки мужества, концерты, показы фильма "Зоя".

Накануне 100-летия героя в сквере возле ее памятника открыли выставку, посвященную Героям Советского Союза, получившим звезду в одном возрасте с Космодемьянской. На улице установили 12 стендов с баннерами, на которых описаны жизнь и подвиг разведчицы, ее брата Александра, а также рассказано о других героях Великой Отечественной войны.

О Зое и Александре Космодемьянских

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, не выдав своих товарищей, Зою Космодемьянскую казнили немецко-фашистские захватчики в деревне Петрищево Рузского района Московской области.

Александр Космодемьянский - Герой Советского Союза, младший брат Зои Космодемьянской. Родился 27 июля 1925 года. В неполных 17 лет ушел на фронт, в 1943 году после окончания Ульяновского такового училища получил танк КВ, на котором сделала надпись "За Зою", пытался отыскать палачей Зои. Боевое крещение получил в сражении под Оршей. Смертельное ранение получил в сражении 1945 года на северо-западе Кенигсберга.