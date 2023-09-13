Более 7 тыс. предметов отдали москвичи летом с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Количество обращений по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 50%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. предметов за лето отдали жители Москвы на переработку с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". Это на 52% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается на портале мэра Москвы.

"Этим летом москвичи сдали более 7 тыс. предметов на утилизацию с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". Количество обращений по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 50%. Чаще всего горожане оставляли заявки на вывоз холодильников - их утилизировали 2 090 раз. Стиральные машины отправили на переработку 1 790 раз, а газовые плиты - более 700 раз", - говорится в сообщении.

Большинство предметов можно вывезти бесплатно. При этом в одной заявке допускается указать несколько предметов. Среди вещей, которые можно утилизировать, старая мебель, холодильник, духовой шкаф, плита, автомобиль, мотоцикл и макулатура. 85% отправленных на переработку вещей получают вторую жизнь. Обработанные металлы, пластик, стекло и резина используются в производстве автомобилей, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.