Молдавская партия "Возрождение" осудила высылку главы "Sputnik Молдова"

В партии заявили, что Молдавия не может позволить себе таких бездумных решений, как высылку дипломатов и журналистов, только потому, что они являются гражданами России

КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" осудила решение властей выслать из страны руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

"Власть всеми способами пытается заткнуть рот неудобным СМИ. О какой демократии и свободе слова может идти речь, когда мы наблюдаем полное уничтожение этих понятий. Майя Санду и Партия действия и солидарности по указке Запада попрощались со здравым смыслом и слепо подчиняются своим внешним кураторам", - говорится в сообщении Telegram-канала партии.

В нем отмечено, что Молдавия не может позволить себе таких бездумных решений, как высылку дипломатов и журналистов, только потому, что они являются гражданами России. "Подрывая таким образом межгосударственные отношения, наши власти ставят под угрозу нашу и без того обнищавшую экономику, государственную безопасность и лишают семьи возможности увидеть родных, которые работают в России. Самая большая угроза нашей стране находится внутри - в лице Майи Санду и правящей партии", - подчеркивается в сообщении.

Сотрудники миграционной службы Молдавии утром в среду отвезли Денисова в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не позволив ему собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию, - говорится в публикации агентства "Sputnik Молдова". В нем отмечено, что российский посол Олег Васнецов поставлен в известность о произошедшем.

В Генеральной инспекции по миграции республики сообщили, что "глава информагентства "Sputnik Молдова", гражданин РФ Виталий Денисов признан нежелательным лицом в Молдавии сроком на 10 лет" из-за " деятельности, угрожающей нацбезопасности".