Cуд Австралии признал незаконным увольнение в период пандемии 1,7 тыс. сотрудников Qantas

В Qantas сообщили, что решение о сокращении персонала было принято "для выживания в условиях пандемии"

СИДНЕЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Австралии признал незаконным увольнение 1,7 тыс. сотрудников крупнейшей авиакомпании страны Qantas во время пандемии. Как сообщили в австралийском профсоюзе работников транспорта (TWU), организация намерена потребовать у авиаперевозчика порядка $140 млн в виде компенсаций и штрафов.

"Верховный суд согласился с тем, что Qantas нарушила закон, уволив 1,7 тыс. сотрудников и передав их работу подрядным организациям. Это означает, что Qantas официально несет ответственность за крупнейший в истории Австралии случай незаконного увольнения работников, и мы вернемся в суд иском о компенсациях и штрафах" - указала организация в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Qantas сообщили, что "компания принимает решение суда и приносит свои извинения работникам", однако еще раз указали, что решение о сокращении персонала было принято "для выживания в условиях пандемии".

Как ожидается, в ближайшее время профсоюз потребует от авиаперевозчика выплатить компенсацию в размере 70 тыс. австралийских долларов (около $45 тыс.) каждому из 1,7 тыс. уволенных сотрудников, а также штраф, размер которого в соответствии национальным трудовым законодательством может достигать 100 млн австралийских долларов ($64 млн). "Профсоюз будет добиваться очень значительного штрафа для Qantas <…>, но у компании еще есть возможность сесть с нами за стол переговоров и согласовать выплаты", - подчеркнули в TWU.

Летом 2020 года авиакомпания уволила большую часть сотрудников своих наземных служб (грузчиков, операторов багажа, носильщиков и уборщиков производственных помещений) в 10 аэропортах страны, наняв для выполнения этих работ подрядные организации. Qantas утверждала, что это решение было принято "на фоне резкого снижения числа перелетов на 90%", и обещала вернуть персонал после пандемии, однако не сделала этого. Общее число уволенных авиаперевозчиком сотрудников превысило 6 тыс. человек, еще порядка 15 тыс. в период пандемии были отправлены в неоплачиваемые отпуска.