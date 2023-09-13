Жители Нижегородской области наблюдали северное сияние

По словам декана физико-технологического факультета Мининского университета Николая Лапина, явление возникло в результате вспышки на солнце

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Северное сияние ночью зафиксировали в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук, доцент, декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин.

"Северное сияние, которое наблюдалось прошлой ночью, результат вспышки на солнце. Ударная волна солнечного ветра, которая достигла Земли, включала частицы с высокой энергией. Частицы захватываются магнитным полем земли и двигаются в направлении полюсов. Если частиц много, то накрывается большая площадь. Частицы проникают в атмосферу, где сталкиваются с кислородом и азотом. Возбуждают атомы газов, которые, переходя в нормальное, спокойное состояние, испускают свечение. Свечение чаще всего зеленое, но бывает и красное", - приводятся в сообщении слова Лапина.

В ночь на 13 сентября жители Нижегородской области размещали в социальных сетях фото северного сияния.