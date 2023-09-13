Внутренний туризм Грузии во втором квартале 2023 года вырос на 13,8%

По данным национальной статистики, большинство путешественников навещали близких

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Число жителей Грузии, путешествующих внутри республики, во втором квартале текущего года превысило 1,2 млн человек, что на 13,8% больше аналогичных данных за 2022 год. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии.

Более 36% от общего числа путешественников были лица в возрасте от 31 года до 50 лет, 31,5% - люди, чей возраст колеблется от 51 года до 70 лет. 22,7% путешественников по стране были люди в возрасте от 15 до 30 лет и 9,2% - 71 год и выше. 55,4% путешественников были женщины, а 44,6% - мужчины.

Почти половина путешественников (45,7%) во втором квартале текущего года перемещались по стране с целью навестить друзей или родственников, 17,4% людей путешествовали с целью шопинга, 11,9% выезжали на дачу, 9,6% отдыхали или развлекались. 7,8% путешественников ездили по республике для лечения, оздоровления, 2,8% перемещались из-за их профессиональной или экономической деятельности.

Самым популярным местом в Грузии для внутреннего туризма во втором квартале текущего года стал Тбилиси (22,1%), на втором месте расположился край Имерети (21,3%), а на третьем - Аджария (9,9%).

Местные путешественники во втором квартале 2023 года потратили $233,3 млн, $81,8 млн из которых ушли на покупки, $57,1 млн - на еду и напитки, а $50,5 млн - на транспорт.