В Молдавии обвинили главу "Sputnik Молдова" во вмешательстве во внутренние дела

Виталию Денисову выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну

КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова выдворили из Молдавии по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной инспекции по миграции республики.

"Решение о выдворении иностранца принято в связи с его вмешательством во внутренние дела Молдовы, что создает угрозу информационной безопасности нашей страны", - отмечается в документе. Подчеркивается, что "согласно закону иностранца могут объявить нежелательным, если он осуществлял, осуществляет или, предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности или общественному порядку".

Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили в среду утром Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию. В нем отмечено, что российский посол Олег Васнецов поставлен в известность о произошедшем.

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон, Партия "Возрождение" и другие общественные деятели и политические формирования республики осудили действия властей.