13 сентября, 08:35

На выставке в Мосстройинформе представили лучшие проекты в области строительства

Экспозиция работает до 29 сентября включительно

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Работы 40 финалистов конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" представлены на выставке в ГБУ "Мосстройинформ". В их числе - объекты, построенные в Москве в 2022 году: метро, жилые комплексы, больницы, школы, торговые центры, офисы и другие здания, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Сорок работ финалистов конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" представлены на выставке в ГБУ "Мосстройинформ", которая работает до 29 сентября включительно. При формировании шорт-листа экспертное жюри, помимо архитектурных, проектных и дизайнерских решений, учитывало степень интеграции сооружений в окружающую среду, их транспортная доступность, благоустройство, применение передовых строительных технологий и нестандартных решений", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

С 2015 года победители по 12 номинациям определяются решением городской конкурсной комиссии и открытым общегородским голосованием через портал "Активный гражданин", сайт конкурса и на выставке проектов-участников в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Конкурс проводится с 2000 года, и за это время отбор прошли более 3,5 тыс. проектов. 

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