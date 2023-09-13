Путин угостил Ким Чен Ына пельменями с камчатским крабом

На горячее по традиции подавали два блюда на выбор - осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на официальном обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына угостил своего гостя сибирскими и дальневосточными деликатесами, в том числе пельменями с камчатским крабом.

Для начала высокопоставленным гостям предложили отведать салат из утки с сезонными фруктами - инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.

Перед подачей горячих блюд гостям было предложено попробовать шербет из облепихи. На горячее по традиции подавали два блюда на выбор - осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

В качестве десерта к столу подали таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком. Из напитков лидер КНДР также смог попробовать российские вина: белое "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и красное "Усадьба Дивноморское. Западный склон" урожая 2020 года.