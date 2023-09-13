В РФ срок подачи документов для поступления на "цифровые кафедры" завершится 30 сентября

Согласно заявлению Минцифры, обучение доступно студентам 2-4-х курсов бакалавриата, 3-5-х курсов специалитета, магистратуры не IТ-профиля и ординатуры

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Возможность подачи документов для поступления на "цифровые кафедры" завершится в российских вузах 30 сентября. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Количество мест ограничено, срок подачи документов заканчивается 30 сентября. Подайте заявку на "цифровую кафедру" в своем вузе заранее", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обучение доступно студентам 2-4-х курсов бакалавриата, 3-5-х курсов специалитета, магистратуры не IТ-профиля и ординатуры. Как напомнили в министерстве, средняя продолжительность обучения составляет 10 месяцев, а по итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке. "В этом году в проекте участвуют 119 университетов", - добавили в Минцифры.

Поступившим будут доступны для обучения направления "Разработка игр и приложений виртуальной реальности", "Моделирующие коды технологических процессов ядерного топливного цикла", "Цифровые технологии в переводческой деятельности", "Разработчик цифровых медицинских сервисов", "Режиссура интерактивных медиа и голографии" и "Техническая защита информации в электроэнергетике".

В 2022 году на такие кафедры поступили более 112 тыс. студентов. В этом году возможность будет у более 130 тыс. студентов.